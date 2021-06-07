Поиск картинок, нарезка по нужному размеру

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Завершен4 заявки404 просмотра

Здравствуйте. Нужен человек для поиска и нарезки картинок по размерам 188х114px. Задание будет заключаться в следующем, заходите на сайт (ссылку предоставлю в ЛС), смотрите каких картинок нет, вводите в поисковик название, скачиваете, после обрезаете по размеру. Картинка должна быть не вытянутая (без искажений), в хорошем качестве. Более подробно расскажу в ЛС

4 года назад
SokolovAleks
Александр 
40 лет
7 лет в сервисе
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4 года назад
33 отзыва

Выбранный исполнитель

PerfX
Денис 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
4 года назад
$10
1 день
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Работа выполнена на ОТЛИЧНО, быстро и качественно. Рекомендую!
Чёткая задача и всегда на связи.

Заявки фрилансеров

Ирина
 
31 год
5 лет в сервисе
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3 года назад
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4 года назад
Пётр
 
48 лет
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месяц назад
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4 года назад
Денис
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
PerfX
Денис 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
4 года назад