Поиск картинок, нарезка по нужному размеру

Здравствуйте. Нужен человек для поиска и нарезки картинок по размерам 188х114px. Задание будет заключаться в следующем, заходите на сайт (ссылку предоставлю в ЛС), смотрите каких картинок нет, вводите в поисковик название, скачиваете, после обрезаете по размеру. Картинка должна быть не вытянутая (без искажений), в хорошем качестве. Более подробно расскажу в ЛС