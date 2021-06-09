Значки корзины

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок726 просмотров

Нам необходимо на нашем сайте https://nordbergmsk.ru/?bitrix_include_areas=N сделать кнопку "Какой информации вам не хватило" внутри карточке каждого товара под описанием.

Кнопку на сайте "Что улучшить?" после оформления заказа.

Нам нужно чтоб когда клиент писал что ему не хватила, нам приходило какое то оповещение, чтоб понятно было к какому это товару. Отзыв, ссылку на товар к которому оставлен отзыв, что бы принять во внимание и отреагировать. Кнопки нужно сделать с версткой.

Работать нужно через программу Битрикс.

Сколько это будет стоить? И сколько займет времени?

4 года назад
bhcvfhrtn22TT
Валентина 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ян
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Егор
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
56 отзывов
4 года назад
Сергей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
50 отзывов
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
4 года назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
4 года назад