Значки корзины

Нам необходимо на нашем сайте https://nordbergmsk.ru/?bitrix_include_areas=N сделать кнопку "Какой информации вам не хватило" внутри карточке каждого товара под описанием.

Кнопку на сайте "Что улучшить?" после оформления заказа.

Нам нужно чтоб когда клиент писал что ему не хватила, нам приходило какое то оповещение, чтоб понятно было к какому это товару. Отзыв, ссылку на товар к которому оставлен отзыв, что бы принять во внимание и отреагировать. Кнопки нужно сделать с версткой.

Работать нужно через программу Битрикс.

Сколько это будет стоить? И сколько займет времени?