bhcvfhrtn22TT

Требуется программист для восстановления работы обновлений остатков и цен на сайте. Необходимо исправить сбившееся обновление, которое было ранее настроено. Ожидается опыт в веб-программировании и знание работы с подобными системами.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нам необходимо на нашем сайте https://nordbergmsk.ru/?bitrix_include_areas=N сделать кнопку "Какой информации вам не хватило" внутри карточке каждого товара под описанием. Кнопку на сайте "Что улучшить?" после оформления заказа. Нам нужно чтоб когда ...Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт4 года назад
Нам необходимо на нашем сайте https://nordbergmsk.ru/?bitrix_include_areas=N сделать корзину сбоку значком и в верхней строке каталога. Но чтоб у нас не пропала система брошенная корзина. Сколько это будет стоить и в какие сроки?HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить электронную коммерцию в Яндекс. Метрике, на 9 сайтах. Интересует в какие сроки справитесь? И за какую цену?Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить электронную коммерцию в Яндекс. Метрике, на 9 сайтах. Интересует в какие сроки справитесь? И за какую цену?Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт4 года назад
Прорисовать на картинках высоту подъема и высоту подхвата. На каждом товаре отдельно. Сделать картинку в современном информативном формате в стиле логотипа с водяным знаком полупрозрачным. В прикрепленном файте картинка, что нужно прорисовать. Но ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад