bhcvfhrtn22TT

Валентина bhcvfhrtn22TT

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
nordbergmsk.ru
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Поиск программиста

    Требуется программист для восстановления работы обновлений остатков и цен на сайте. Необходимо исправить сбившееся обновление, которое было ранее настроено. Ожидается опыт в веб-программировании и знание работы с подобными системами.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Значки корзины

    Нам необходимо на нашем сайте https://nordbergmsk.ru/?bitrix_include_areas=N сделать кнопку "Какой информации вам не хватило" внутри карточке каждого товара под описанием. Кнопку на сайте "Что улучшить?" после оформления заказа. Нам нужно чтоб когда ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать дополнительные значки корзины

    Нам необходимо на нашем сайте https://nordbergmsk.ru/?bitrix_include_areas=N сделать корзину сбоку значком и в верхней строке каталога. Но чтоб у нас не пропала система брошенная корзина. Сколько это будет стоить и в какие сроки?

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Яндекс. Метрика.

    Необходимо настроить электронную коммерцию в Яндекс. Метрике, на 9 сайтах. Интересует в какие сроки справитесь? И за какую цену?

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Прорисовать на картинках характеристики.

    Прорисовать на картинках высоту подъема и высоту подхвата. На каждом товаре отдельно. Сделать картинку в современном информативном формате в стиле логотипа с водяным знаком полупрозрачным. В прикрепленном файте картинка, что нужно прорисовать. Но ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

13th_panda
Максим 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Прорисовать на картинках характеристики.
Отличный заказчик с четко поставленной задачей, оплата во время, постоянно на связи. Рекомендую!!!
Справился с работой в сроки. Обязательно еще обращусь.
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