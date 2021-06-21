Нам необходимо на нашем сайте https://nordbergmsk.ru/?bitrix_include_areas=N сделать кнопку "Какой информации вам не хватило" внутри карточке каждого товара под описанием. Кнопку на сайте "Что улучшить?" после оформления заказа. Нам нужно чтоб когда ...
Нужно просто подобрать иконки для клиентов, которые оставили отзыв.
Нужно просто подобрать иконки для клиентов, которые оставили отзыв на сайте и подогнать их под общий дизайн сайта.
То есть сейчас на всех отзывах изображен Трамп, а мне нужно, чтобы там были фотографии других людей.
Так же есть отзывы от сотрудников, на них тоже нужно подобрать изображения.
Всего получится 33 изображения.
Заявки фрилансеров
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