Нужно просто подобрать иконки для клиентов, которые оставили отзыв.

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Закрыт23 заявки1039 просмотров

Нужно просто подобрать иконки для клиентов, которые оставили отзыв на сайте и подогнать их под общий дизайн сайта.

То есть сейчас на всех отзывах изображен Трамп, а мне нужно, чтобы там были фотографии других людей.

Так же есть отзывы от сотрудников, на них тоже нужно подобрать изображения.

Всего получится 33 изображения.

4 года назад
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