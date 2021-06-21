Нужно просто подобрать иконки для клиентов, которые оставили отзыв на сайте и подогнать их под общий дизайн сайта.

То есть сейчас на всех отзывах изображен Трамп, а мне нужно, чтобы там были фотографии других людей.

Так же есть отзывы от сотрудников, на них тоже нужно подобрать изображения.

Всего получится 33 изображения.