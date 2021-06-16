Иконки для инстаграмма

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Завершен10 заявок734 просмотра

Здравствуйте. Нужно создать 8 иконок для инстаграм-историй. Они в данный момент очень убогенькие, и нужно из пересоздать в новом стиле и цвете. Пример старых иконок прикрепил. Так же прикрепил стиль и цвет, в каком должны быть новые иконки. Вот список тем для иконок:

ТЕРМИНЫ.  ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТЫ.  СПРОСИТЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ.   ГОРЯЧИЕ СОВЕТЫ.    БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ.    ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ.   КНИГИ.   НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА

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4 года назад
fassoft1988
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Выбранный исполнитель

Nasty_a_
Мазур 
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Очень приятно было работать. Анастасия все сделала быстро и красиво. Рекомендую
Всё супер! Рекомендую к сотрудничеству

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