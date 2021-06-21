3D иконки + Анимация

Здравствуйте. Нужно создать 8 иконок для инстаграм-историй. Они в данный момент очень убогенькие, и нужно из пересоздать в новом стиле и цвете. Пример старых иконок прикрепил. Так же прикрепил стиль и цвет, в каком должны ...