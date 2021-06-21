Нам необходимо на нашем сайте https://nordbergmsk.ru/?bitrix_include_areas=N сделать кнопку "Какой информации вам не хватило" внутри карточке каждого товара под описанием. Кнопку на сайте "Что улучшить?" после оформления заказа. Нам нужно чтоб когда ...
3D иконки + Анимация
В общем, нужен человек кто сделает примерно 5-8 таких иконок. + анимированные к ним.
От вас цена и портфолио
Заявки фрилансеров
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