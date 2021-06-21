3D иконки + Анимация

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт6 заявок470 просмотров

В общем, нужен человек кто сделает примерно 5-8 таких иконок. + анимированные к ним.

От вас цена и портфолио

4 года назад
kibaby
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
32 года
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
56 отзывов
4 года назад
Ян
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Сергей
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
Петр
 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
189 отзывов(-2)
4 года назад
Андрей
 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
22 отзыва
4 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Значки корзины

    Нам необходимо на нашем сайте https://nordbergmsk.ru/?bitrix_include_areas=N сделать кнопку "Какой информации вам не хватило" внутри карточке каждого товара под описанием. Кнопку на сайте "Что улучшить?" после оформления заказа. Нам нужно чтоб когда ...

    Иконки и Пиксель-арт10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип и фавикон для сайта

    Ищем дизайнера со вкусом, которым сделаем узнаваемый логотип для нашего проект по Android тематике. Что нужно: 1. Логотип для сайта. Уникальная и узнаваемая иконка, текст с названием сайта. В большинстве случаев ...

    Android
    Иконки и Пиксель-арт24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Иконки для инстаграмма

    Здравствуйте. Нужно создать 8 иконок для инстаграм-историй. Они в данный момент очень убогенькие, и нужно из пересоздать в новом стиле и цвете. Пример старых иконок прикрепил. Так же прикрепил стиль и цвет, в каком должны ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Необходимо стилизовать карту

    $20

    Добрый день. Необходимо стилизовать карту по типу http://bncplaza.kz/ (в самом низу) Ждем исполнителя, которые уже делал что-то подобное, готового работать до полного утверждения.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать фавикон

    Нужен фавикон для сайта на Тильде, тема - сайт копирайтера. Заказчик хочет фавикон в виде ручки или карандаша, но можем рассмотреть и ваши варианты. Желаемые цвета - черно-белый, белый с синим или темно-зеленым. Пишите ваши ...

    Tilda
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рисунка для постеров

    Доброго дня!есть 15 цитат великих людей, мне нужно с этими цитатами сделать постеры.думаю сделать это так: текст цитаты на английском, ниже на русском, сбоку изображение того, кому принадлежит высказывание, либо во весь рост, либо часть ...

    Иконки и Пиксель-арт31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Поиск картинок, нарезка по нужному размеру

    Здравствуйте. Нужен человек для поиска и нарезки картинок по размерам 188х114px. Задание будет заключаться в следующем, заходите на сайт (ссылку предоставлю в ЛС), смотрите каких картинок нет, вводите в поисковик название, скачиваете, после обрезаете по ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад