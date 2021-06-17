Логотип и фавикон для сайта

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Закрыт24 заявки767 просмотров

Ищем дизайнера со вкусом, которым сделаем узнаваемый логотип для нашего проект по Android тематике.

Что нужно:

1. Логотип для сайта. Уникальная и узнаваемая иконка, текст с названием сайта. В большинстве случаев будем использовать иконку.

2. Фавикон. Размеры 16x16, 32x32, 192x192, 500x500.

3. Форматы изображений svg и png.

4. Сделать изображения с подобными элементами http://prntscr.com/15q6eup для добавление на обложки youtube канала, инстаграма и группы ВК.

Отправим 3-4 варианты логотипов что нам понравились.

В заявке укажите цену, сроки выполнения и примеры похожих работ.

Android
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itadesign
Эльдар 
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