SEO для форума

Добрый день. В течение года не менялась доля трафика с Google, около 20%. Продвигаюсь контентом, но тем не менее хотелось бы больше - сайту более 5 лет. На одном форуме сделали аудит сайта, согласно которому: - ...
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Имеется форум, некоммерческий.
Домену 17 лет,.
2.7 млн сообщений, соответсвенно сотни тыс страниц уникального контента
Invision v3.4.9, используется cloudflare т.к. были ddos-атаки
Раньше SEO-трафик был в районе 2-3 тыс. в сутки.
За последние годы сильно упал до 300-500.
Хотелось бы восстанвоить трастовость сайта в глазах ПС или решить проблему каким-либо другим образом.
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