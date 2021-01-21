Есть сайт общей тематики (более 1500 записей на разные "бытовые и жизненные темы мало взаимосвязанные между собой), соответственно, без СЯ. 1. Я не очень представляю как его развивать системно.2. Понимаю, что развивать надо. Заказ:Ищу исполнителя, который:1. поймет как надо делать2. расскажет что надо делать по этапам (что конкретно) и по времени3. скажет сколько будет стоить4. сделает Как-то так.