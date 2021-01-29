Сео аудит сайта

Есть семантическое ядро (1000) запросов. Нужно написать парсер поисковой выдачи Яндекса и гугла, вытащить по этим запросам топ 10 ссылок на каждый запрос, поставить ссылкам балл (частотность*CTR позиции, который я пришлю в личку), а потом ...