Специалист по поисковому продвижению веб-сайтов (SEO)

Новичок на Веблансере, но не в SEO

Давайте начистоту:

Seo уже давно не только про позиции и рост трафика. Нет смысла в позициях ради позиций, эффект от позиций будут иметь только удобные, релевантные, информативные, максимально отвечающие на запрос пользователя страницы . Нет смысла получить трафик любой ценой и любыми методами, значение имеет лишь целевой трафик.

Эффективное SEO – это планомерная, последовательная работа по улучшению сайта, которая требует не только грамотного подхода, но и времени. Привлечения сторонних специалистов: программистов(для выполнения доработок по ТЗ), копирайтеров(для написания текстов по ТЗ), хороших бюджетов для наращивания ссылочной массы. При грамотном подходе вы можете рассчитывать на главное преимущество SEO продвижения – это долгосрочный результат.

Если Вы заказчик разделяющий мои взгляды и подход по SEO продвижению, то вот пару фактов, почему нам стоит начать сотрудничество: