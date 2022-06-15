Новичок на Веблансере, но не в SEO
Давайте начистоту:
Seo уже давно не только про позиции и рост трафика. Нет смысла в позициях ради позиций, эффект от позиций будут иметь только удобные, релевантные, информативные, максимально отвечающие на запрос пользователя страницы . Нет смысла получить трафик любой ценой и любыми методами, значение имеет лишь целевой трафик.
Эффективное SEO – это планомерная, последовательная работа по улучшению сайта, которая требует не только грамотного подхода, но и времени. Привлечения сторонних специалистов: программистов(для выполнения доработок по ТЗ), копирайтеров(для написания текстов по ТЗ), хороших бюджетов для наращивания ссылочной массы. При грамотном подходе вы можете рассчитывать на главное преимущество SEO продвижения – это долгосрочный результат.
Если Вы заказчик разделяющий мои взгляды и подход по SEO продвижению, то вот пару фактов, почему нам стоит начать сотрудничество:
- Хоть я и новичок на Веблансере, но я не новичок в SEO. За плечами четвертый год продвижения сайтов в поисковых системах в крупных digital-агентствах.
- Большой опыт работы с разными сайтами (интернет-магазины, каталоги, сайты-услуги, корпоративные сайты) в разных нишах
- Сертифицированный специалист. Действующие сертификаты по Яндекс.Метрике https://yandex.ru/adv/expert/certificates/puXb7ff4c и Google Analytics https://skillshop.exceedlms.com/student/award/cP7NZDEvLxiZrN1TcxS3mXdU.
- Имею реальные кейсы, по выводу сайтов в ТОП Яндекса и Гугла по различным тематикам, различных сайтов(см. портфолио).
- Кейс по продвижению сайта кондитерских изделий33 просмотра
- Кейс по продвижению сайта-банка28 просмотров
- Кейс по продвижению фармацевтического сайта28 просмотров