Link Building для Французского проекта

Сделать аудит 2-х сайтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача развивать ссылочную массу для проекта из Франции.
Тематика медицина - онлайн консультирование пациентов (ничего запрещенного).
В течение полугода работали с Хрумер.
Сейчас застряли на одном месте, нет развития показателей по ссылочной массе.
Ищем человека, который предложит хорошую дальнейшую стратегию с адекватными бюджетами.
Можно как с использованием Хрумера, так и другие варианты.
Работа на 3-6 месяцев (зависит от успешности предложенной стратегии)
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