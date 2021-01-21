Link Building для Французского проекта

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Задача развивать ссылочную массу для проекта из Франции.

Тематика медицина - онлайн консультирование пациентов (ничего запрещенного).

В течение полугода работали с Хрумер.

Сейчас застряли на одном месте, нет развития показателей по ссылочной массе.

Ищем человека, который предложит хорошую дальнейшую стратегию с адекватными бюджетами.

Можно как с использованием Хрумера, так и другие варианты.

Работа на 3-6 месяцев (зависит от успешности предложенной стратегии)

3 года назад
Targetprosecond
Виктор 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад