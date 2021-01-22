Подправить шаблон на Вордпресс

$7
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка308 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Иногда текст вылезает за края на мобильном у кастомных записей

2. Добавить стиль для ссылок в тексте записи

3. Добавить содержание плагином ТОС в кастомную запись

4. Видео с ютуба сделать по центру

5. Добавить описание автору, убрать дату

Антибот 5 + 1 =

Цена 500 руб

3 года назад
AnastaciaSm
Анастасия 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Подготовка сайта интернет-магазина

    Проверка-доработка мобильной версии(адаптации) интернет-магазина. Дать рекомендации. Проверить функционал сайта, дать рекомендации, основанные на нынешних трендах.(где что у нас слабо, не так, криво косо и тп)если это есть. СЕО АУДИТ НЕ НУЖЕН!

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо внешнее и внутреннее SEO продвижение

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо внешнее и внутреннее SEO продвижение сайта. Ключевые слова во вложении. Ссылка на сайт в названии документа. Ожидаем Ваших предложений по стоимости и срокам.

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить бэклинки по указаному списку

    Нужно разместить ссылки по моему списку сайтов. Ссылки, которые вам необходимо будет разместить находятся в профилях, на форумах, на сайтбилдерах и тд. Приблизительное к-во ссылок 200 - 250 штук.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO

    Есть сайт общей тематики (более 1500 записей на разные "бытовые и жизненные темы мало взаимосвязанные между собой), соответственно, без СЯ. 1. Я не очень представляю как его развивать системно.2. Понимаю, что развивать надо. Заказ:Ищу исполнителя, который:1. поймет ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Link Building для Французского проекта

    Задача развивать ссылочную массу для проекта из Франции. Тематика медицина - онлайн консультирование пациентов (ничего запрещенного). В течение полугода работали с Хрумер. Сейчас застряли на одном месте, нет развития показателей по ссылочной массе. Ищем человека, который предложит хорошую дальнейшую ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Комплексный аудит сайта по продвижению

    Уважаемые фрилансеры, добрый день! Нужен комплексный аудит по продвижению сайта saltspray.ru с планом работ по внутренней оптимизации, указывайте пожалуйста стоимости и перечь работы которые вы возьмете на себя

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    3 года назад