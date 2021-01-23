Нужен SERM специалист

Здравствуйте. Нахожусь в поисках надежного и квалифицированного специалиста по управлению репутацией в сети. Нужно вывести на первую страницу позитивную информацию по двум сайтам, а негативную опустить.

Ответьте пожалуйста на данный вопросы:

1) вы анализируете поисковую выдачу по запросам?

2) ищите негативные отзывы и площадки?

3) пишите отзывы с прокаченных аккаунтов?

4) есть возможность писать отзывы на google картах и яндекс картах?

5) регистрируете и описываете аккаунты кабинетов компаний на отзовиках?

6) согласовываете отзывы и площадки перед размещением?

7) ведете переговоры с отзовиками для удаления негативных отзывов/фейков?

8) даете гарантии на размещенные отзывы?

9) в каком формате отчетность?

Предлагайте пожалуйста стоимость и сроки. Подробности обсудим в лс. Примеры работ запрошу у кандидатов. Напишите пожалуйста антибот слово serm.