Seo продвижение

Есть сайт общей тематики (более 1500 записей на разные "бытовые и жизненные темы мало взаимосвязанные между собой), соответственно, без СЯ. 1. Я не очень представляю как его развивать системно.2. Понимаю, что развивать надо. Заказ:Ищу исполнителя, который:1. поймет ...