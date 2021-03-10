sevennotes

https://www.youtube.com/channel/UCGANVhlEfI0NclZ9t4rzQNg Будет ли интересно над таким проектом?
Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
Закрыт
3 года назад
https://www.youtube.com/channel/UCGANVhlEfI0NclZ9t4rzQNg Будет ли интересно над таким проектом?
Есть: - маленький, но развивающийся детский канал. - профессиональное оборудование для съемок контента - ребенок 6 лет и ее мама - профессиональный журналист и ведущая - финансовые возможности для раскрутки Нужно: - полный анализ канала на предмет SEO и ...