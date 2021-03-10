sevennotes

Илья sevennotes

 
36 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
акака

tgtgt

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Продвижение ютуб канала

    Есть: - маленький, но развивающийся детский канал. - профессиональное оборудование для съемок контента - ребенок 6 лет и ее мама - профессиональный журналист и ведущая - финансовые возможности для раскрутки Нужно: - полный анализ канала на предмет SEO и ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    3 года назад