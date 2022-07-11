SEO сайта на битриксе

Поисковые системы (SEO)Завершен22 заявки485 просмотров
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Нужно ежемесячно заниматься продвижением в поисковой выдаче сайтом на битриксе,

тематика - бытовая техника. около 7 тыс позиций, выгрузка из 1С.

Необходимо расширить поисковые запросы, порекомендовать что поменять в структуре и взять остальные обязаности. Контенщик в помощь есть!

Сайт на решении, технически оптимизирован, нужны околосемантические запросы и рекомендации 

по настройке. 

3 года назад
guest_1612774251993
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alexandrcreative
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
3 года назад
$750
30 дней
Александр - специалист своего дела. Заказали продвижение сайта на битриксе, уже через пару месяцев были результаты. Увеличилась посещаемость и пошли заказы, хотя бытовая техника не самая простая тематика. Так же видно по месяцам как выходят позиции в топ. Отчеты полные, всегда вовремя, мониторинг позиции и перечень сделанных работ. Хорошие тз для копирайтера. В остальных вопросах всегда поможет, всегда на связи. Работаем дальше, всем довольны
Приятный заказчик. Вникает в рабочий процесс, оперативно вносить рекомендации. Рад сотрудничеству.