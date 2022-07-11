SEO сайта на битриксе

Александр - специалист своего дела. Заказали продвижение сайта на битриксе, уже через пару месяцев были результаты. Увеличилась посещаемость и пошли заказы, хотя бытовая техника не самая простая тематика. Так же видно по месяцам как выходят позиции в топ. Отчеты полные, всегда вовремя, мониторинг позиции и перечень сделанных работ. Хорошие тз для копирайтера. В остальных вопросах всегда поможет, всегда на связи. Работаем дальше, всем довольны