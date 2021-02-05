SEO (СЕО) продвижение для промышленной компании

Нужно составить семантическое ядро на испанском для латинской Fмерики - в частности для Мексики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для компании, которая занимается продажей комплектующих на предприятия нужно подготовить стратегию для сео продвижения сайта с нуля.
У компании уже есть сайт, который находится в топах по некоторым запросам.
Новый сайт не должен конкурировать с текущим, а скорее дополнять его. Это важно учесть при составлении СЯ и списка продвигаемых запросов.
Чтобы у посетителей нового сайта не возникало ассоциаций со старым сайтом, название компании, телефон, почта будут другие.
Новый сайт еще не готов и его структура будет полностью создана с нуля согласно вашим рекомендациям.
План работы с вами мы видим такой:
1 Мы передаем список продвигаемых товарных позиций (это достаточно узкоспециализированные комплектующие для оборудования)
2 При необходимости даем доступы в метрику, вебмастер, для анализа старого сайта
3 Вы проводите сео анализ старого сайта, чтобы исключить пересечение по продвигаемым ключевым фразам
4 Готовите рекомендации, какие ключевики и как распределить по сайту, пишите ТЗ для нашего контент менеджера и программиста
5 Тут происходит перерыв в нашей с вами работе, мы готовим контент, запускаем в работу разработку дизайна сайта, дальше передаем его в разработку нашим программистам. Данный перерыв может занять месяц-два
6 Когда пункт 5 будет завершен, передаем сайт вам на анализ, ждем от вас ТЗ по правкам
7 Вносим правки, далее начинаем внешнее продвижение (статьи на внешних ресурсах со ссылками на наш сайт, и тд) + продолжаем наполнять контентом сайта согласно вашим рекомендациям, то есть обычная работа, необходимая для сео продвижения
С большой долей вероятности сайт будет на Wordpress, будет выбрана стандартная легкая тема, на которую будет навешен новый дизайн.
ВАЖНО. Компания ведет продажи по России, также бывают поставки в Беларусь И Казахстан. В связи с этим мы планируем сделать несколько почти идентичных сайтов на доменах третьего уровня для продвижения в конкретных регионах, для стран будут выбраны другие домены, например:
kemerovo.site.ru - для продвижения в Кемеровской области
spb.site.ru - для продвижения в Ленинградской области
site.kz - для продвижения в Казахстане (изначально сайт будет на русском)
Решение по продвижению сайта в других странах будет приниматься после успешности кампании в России/
В отклике на проект ждем информацию по стоимости, согласие/корректировку предложенного выше плана (полагаю у вас есть свой стандартный план, в который нам нужно будет внести правки, чтобы подогнать его к нашей ситуации). Примеры вашей работы, особенно будут интересны примеры работ с промышленными компаниями (производственными или торгующими промышленными товарами - b2b).
В ответ пришлю ссылку на старый сайт.
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