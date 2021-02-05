SEO (СЕО) продвижение для промышленной компании

Для компании, которая занимается продажей комплектующих на предприятия нужно подготовить стратегию для сео продвижения сайта с нуля.

У компании уже есть сайт, который находится в топах по некоторым запросам.

Новый сайт не должен конкурировать с текущим, а скорее дополнять его. Это важно учесть при составлении СЯ и списка продвигаемых запросов.

Чтобы у посетителей нового сайта не возникало ассоциаций со старым сайтом, название компании, телефон, почта будут другие.

Новый сайт еще не готов и его структура будет полностью создана с нуля согласно вашим рекомендациям.

План работы с вами мы видим такой:

1 Мы передаем список продвигаемых товарных позиций (это достаточно узкоспециализированные комплектующие для оборудования)

2 При необходимости даем доступы в метрику, вебмастер, для анализа старого сайта

3 Вы проводите сео анализ старого сайта, чтобы исключить пересечение по продвигаемым ключевым фразам

4 Готовите рекомендации, какие ключевики и как распределить по сайту, пишите ТЗ для нашего контент менеджера и программиста

5 Тут происходит перерыв в нашей с вами работе, мы готовим контент, запускаем в работу разработку дизайна сайта, дальше передаем его в разработку нашим программистам. Данный перерыв может занять месяц-два

6 Когда пункт 5 будет завершен, передаем сайт вам на анализ, ждем от вас ТЗ по правкам

7 Вносим правки, далее начинаем внешнее продвижение (статьи на внешних ресурсах со ссылками на наш сайт, и тд) + продолжаем наполнять контентом сайта согласно вашим рекомендациям, то есть обычная работа, необходимая для сео продвижения

С большой долей вероятности сайт будет на Wordpress, будет выбрана стандартная легкая тема, на которую будет навешен новый дизайн.

ВАЖНО. Компания ведет продажи по России, также бывают поставки в Беларусь И Казахстан. В связи с этим мы планируем сделать несколько почти идентичных сайтов на доменах третьего уровня для продвижения в конкретных регионах, для стран будут выбраны другие домены, например:

kemerovo.site.ru - для продвижения в Кемеровской области

spb.site.ru - для продвижения в Ленинградской области

site.kz - для продвижения в Казахстане (изначально сайт будет на русском)

Решение по продвижению сайта в других странах будет приниматься после успешности кампании в России/

В отклике на проект ждем информацию по стоимости, согласие/корректировку предложенного выше плана (полагаю у вас есть свой стандартный план, в который нам нужно будет внести правки, чтобы подогнать его к нашей ситуации). Примеры вашей работы, особенно будут интересны примеры работ с промышленными компаниями (производственными или торгующими промышленными товарами - b2b).

В ответ пришлю ссылку на старый сайт.