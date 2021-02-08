Опимизация сайта

$15
Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок246 просмотров
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Работа над опитмизацией сайта и устранение ошибок по гугл спид пейдж

3 года назад
guest_16127634654884
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ladymor
23 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$25
1 день
Отличный специалист! поставленная задача была решена в кротчайшие сроки, рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик. ТЗ составлено четко. Отвечает моментально, всё прошло гладко
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