Linkbuilding

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки1495 просмотров
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На проект нужны линкбилдеры, желательно с опытом работы. Ссылки необходимо размещать по готовой базе. Если у Вас есть своя база, то по ней тоже можно, если она будет соответсвовать требованиям.

Обязательно учитывать все требования к размещению - будут указаны подробно.

Язык - только Английский.

Оплата в зависимости от выработки, качества и привязана к $.

Минимальное кол-во ссылок, которое необходимо выстроить за месяц - 100 шт. (есть таски и на 200/300/400+ ссылок)

Оставляйте заявки тут либо пишите в телеграмм @alice_maymay

3 года назад
alice_may
30 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад