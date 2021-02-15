Linkbuilding

На проект нужны линкбилдеры, желательно с опытом работы. Ссылки необходимо размещать по готовой базе. Если у Вас есть своя база, то по ней тоже можно, если она будет соответсвовать требованиям.

Обязательно учитывать все требования к размещению - будут указаны подробно.

Язык - только Английский.

Оплата в зависимости от выработки, качества и привязана к $.

Минимальное кол-во ссылок, которое необходимо выстроить за месяц - 100 шт. (есть таски и на 200/300/400+ ссылок)

Оставляйте заявки тут либо пишите в телеграмм @alice_maymay