Нужен сео-аудит сайта https://tourweek.ru/

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок321 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Какой результат хотим получить?

Сео аудит с рекомендациями и конкретным списком что и как устранить.

Цель: прежде всего чтоб посещаемость из Google выросла - сравнялась с Яндексом.

От вас:

1. Пришлите 1-2 реальных информационных проекта которые вы двигаете - посмотреть на было стало хотелось бы.

2. Пишите сразу по нашему проекту - иначе сложно выбрать из множество кандидатов, чьи сообщения написаны идентично.

Требования:

Результат нужно предоставить в Google tabs в таком духе https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A6xY0x8fEJ3Z-gq9uvl7_8G_4hNuLFZXpWouXGximBQ/edit#gid=0

Чтоб было понятно ГДЕ проблема, СУТЬ проблемы, и написано КАК решить.

Спасибо

3 года назад
tourweek_del
Россия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Linkbuilding

    На проект нужны линкбилдеры, желательно с опытом работы. Ссылки необходимо размещать по готовой базе. Если у Вас есть своя база, то по ней тоже можно, если она будет соответсвовать требованиям. Обязательно учитывать все требования к ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение нового сайта по Германии.

    Добрый день. Необходимо продвижение нового сайта. [b]Регион:[/b] Германия Продвижение по следующим тематикам: [b]1. Umzüge 2. Entrümpelung 3. Maler[/b] [b]Обязательное условие:[/b] У исполнителя должны быть успешные проекты продвижения сайтов по Германии. Жду от вас информацию или встречные вопросы. Спасибо.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение сайта

    Продвижение сайта ателье по пошиву одежды в google топ-10 и поддержание присутствия по запросу ателье пошива интересует только этот запрос с гарантией вывода в топ-10 по google c примерным планом-графиком работ и гарантией вывода.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подбор и кластеризация около 1000 поисковых запросов.

    80% поисковых запросов уже подобрано, их нужно перепроверить и дополнить. Задачи: 1. Подобрать поисковые запросы для 25 страниц: - 10 продающих страниц - 15 экспертных статей 2. Для каждой из 25 страниц определить какие поисковые запросы будут использоваться в: - ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение сайта

    Нужно подготовить сайт http://vinoflowers.ru/ к продвижение через рекламу. Напишите список действий которое вы сделаете для начала продвижения и вашу стоимость работы

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение сайта

    Нужен сео-специалист для сео-продвижения сайта https://kolhitsin.com/. Просьба расписать как и что вы делаете, какие отчеты и результаты мы получим. Какие сроки?

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    3 года назад