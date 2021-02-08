Нужен сео-аудит сайта https://tourweek.ru/

Какой результат хотим получить?

Сео аудит с рекомендациями и конкретным списком что и как устранить.

Цель: прежде всего чтоб посещаемость из Google выросла - сравнялась с Яндексом.

От вас:

1. Пришлите 1-2 реальных информационных проекта которые вы двигаете - посмотреть на было стало хотелось бы.

2. Пишите сразу по нашему проекту - иначе сложно выбрать из множество кандидатов, чьи сообщения написаны идентично.

Требования:

Результат нужно предоставить в Google tabs в таком духе https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A6xY0x8fEJ3Z-gq9uvl7_8G_4hNuLFZXpWouXGximBQ/edit#gid=0

Чтоб было понятно ГДЕ проблема, СУТЬ проблемы, и написано КАК решить.

Спасибо