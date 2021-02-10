Увеличить скорость сайта для Google Page Speed

На проект нужны линкбилдеры, желательно с опытом работы. Ссылки необходимо размещать по готовой базе. Если у Вас есть своя база, то по ней тоже можно, если она будет соответсвовать требованиям. Обязательно учитывать все требования к ...
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Ищем специалиста, готового оптимизировать сайт, для улучшения его в выдаче. Сайт сделан на wordpress с помощью шаблона. Соответственно грузится много скриптов, ненужных стилей и тд.
Кто сможет с этим помочь, в отклике предоставлю ссылку для анализа.
Стоимость работ обсуждаема.
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