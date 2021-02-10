Увеличить скорость сайта для Google Page Speed

Ищем специалиста, готового оптимизировать сайт, для улучшения его в выдаче. Сайт сделан на wordpress с помощью шаблона. Соответственно грузится много скриптов, ненужных стилей и тд.

Кто сможет с этим помочь, в отклике предоставлю ссылку для анализа.

Стоимость работ обсуждаема.