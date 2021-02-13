SEO продвижение непопулярного поискового запроса в Яндексе

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

В общем задача такая:

Нужно создать пару web страниц, оформить их, наполнить текстом и сделать все, что бы Яндексу понравилось и он Выводил эти страницы на первые места в поисковике. Нужен человек имеющий опыт в этом. Короче пишите, все подробности в личке.

Всем здоровья и хорошего настроения!