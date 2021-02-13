SEO продвижение непопулярного поискового запроса в Яндексе

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок764 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

В общем задача такая:

Нужно создать пару web страниц, оформить их, наполнить текстом и сделать все, что бы Яндексу понравилось и он Выводил эти страницы на первые места в поисковике. Нужен человек имеющий опыт в этом. Короче пишите, все подробности в личке. 

Всем здоровья и хорошего настроения!

3 года назад
Paulbreaks
Павел 
41 годРумыния
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад