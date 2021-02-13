Собрать семантическое ядро

Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок229 просмотров
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Примерно количество запросов (НЧ и СЧ) суммарной частотностью 20 000 (примерно 500 запросов), запросы преимущественно коммерческие.

Гео: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Челябинск.

Конкуренты:

· https://www.babyblog.ru/

· http://www.blogimam.com/

· https://wadoo.ru/

· https://www.detmir.ru/

Собрать СЯ и разбить на группы, подготовить ТЗ для копирайтера (Нужна кластеризация запросов, т.е. не нужно 1 запрос = статья, нужно разбить запросы на группы.)

3 года назад
qqwwee
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад