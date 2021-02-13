Seo шаблон метатегов

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок703 просмотра
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Магазин на Opencart 2.3. Установлен модуль АОП (автоматическая обработка прайс листов) где имеется инструмент генерации метатегов по шаблону. Требуется:

Создание SEO шаблонов мета-тегов(Н1, тайтл, дескрипшен) для карточек товаров полностью для всех страниц товаров. Продвигающие, seo оптимизированные, релевантные мета-теги для всех товаров

Создание SEO шаблонов мета-тегов(Н1, тайтл, дескрипшен) для категорий товаров продвигающие, seo оптимизированные, релевантные мета-теги для всех категорий.

Семантическое ядро имеется.

3 года назад
Arti05
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад