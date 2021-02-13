Собрать семантическое ядро под англоязычный сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок818 просмотров
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сайт - https://bit.ly/2OG9svB

нужно собрать семантическое ядро под категории в каталоге

также в будущем рассматриваю задачу - создание шаблонов мета тегов для страниц из собранного семантического ядра

пишите цену и сроки напишите слово - "семантика" в отклике

3 года назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад