Сео оптимизация сайта + продвижение в поисковиках

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! В общем задача такая: Нужно создать пару web страниц, оформить их, наполнить текстом и сделать все, что бы Яндексу понравилось и он Выводил эти страницы на первые места в поисковике. Нужен человек имеющий опыт ...