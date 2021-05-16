Доработка функционала сайта

Ранее перенесенный сайт дорабатываем небольшие мелочи.

1. В разделе Новости в левой колонке меняем выводимый блок. Выводим вместо похожих новостей последние из того же раздела.

2. Дорабатываем бесконечную ленту в новостях.

3. Добавляем места для баннеров

Места для баннеров.

- Горизонтальный баннер над сайтом. То есть он может быть 100% ширины сайта

- Внутри новостей. Слева в блоке НАД информацией. Например над Читайте также.

- Внутри новостей также между новостями. Закончилась новость - рекламный блок - другая новость - рекламный блок - следующая новость и т.д.

- Погода - левая колонка

- Народные новости - левая колонка + между новостями в бесконечной ленте

- Новости компаний - левая колонка вверху + между новостями в бесконечной ленте