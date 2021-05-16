Есть второстепенный сайт, на нём загружена база товаров (~ 200-300 шт. взяты с основного сайта компании). В некоторых товарах есть базы с колеровками красок, цены на каждую фасовку, фото, характеристики и различные текстовые данные. Раньше ...
Доработка функционала сайта
Ранее перенесенный сайт дорабатываем небольшие мелочи.
1. В разделе Новости в левой колонке меняем выводимый блок. Выводим вместо похожих новостей последние из того же раздела.
2. Дорабатываем бесконечную ленту в новостях.
3. Добавляем места для баннеров
Места для баннеров.
- Горизонтальный баннер над сайтом. То есть он может быть 100% ширины сайта
- Внутри новостей. Слева в блоке НАД информацией. Например над Читайте также.
- Внутри новостей также между новостями. Закончилась новость - рекламный блок - другая новость - рекламный блок - следующая новость и т.д.
- Погода - левая колонка
- Народные новости - левая колонка + между новостями в бесконечной ленте
- Новости компаний - левая колонка вверху + между новостями в бесконечной ленте
Выбранный исполнитель
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