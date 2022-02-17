Ошибка 403. Гугл не может переиндексировать сайт

Перестала работать контекстная реклама.

Обьявления были отклонены с формулировкой, что данный url не доступен.

Проверили ссылки.

Визуально эти страницы есть.

Гугл показывает, что знает об этих страницах

http://joxi.ru/nAygo8U9yQaDmZ

При попытке отправить на переиндексацию конкретные посадочные страницы через Гугл серч мы видим что страница заблокирована из-за ошибки 403

http://joxi.ru/nAygo8U9yXbVmZ

У нас есть список ключевых слов, позиции которых мы отслеживаем в поиске Гугл. Почти все они выпали из индексации.

На сайте мы ничего не делали.

Но за пару дней до того как выявили проблему сайт был некоторое время недоступен (в админку можно было зайти, визуально его не было). После чего все восстановилось сомостоятельно.

Помогите разобраться в ситуации