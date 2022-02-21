Индексация сайтов (1000 штук) в поисковой системе Bing

Интересует индексация сайтов и в поисковой системе Bing.

Есть около 1000 сайтов. Большая часть из них не присутствует в индексе Bing.

Нужно начать с индексации и попытки поработать с одним сайтом. Потом будут остальные.

Интересует человек с опытом Bing и продвижения в западном сегменте.