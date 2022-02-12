Обработка базы мониторинга внешних ссылок

Есть блог по бухгалтерскому учёту https://buhgalterov.net/ . Нужен оптимизатор, который сможет вытащить его по трафику до 100 000 кликов месяц. Ожидаем такой рост в течение 6 месяцев – года. Вообще, неплохо бы понять, сколько статей в месяц надо ...