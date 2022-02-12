Обработка базы мониторинга внешних ссылок

Внимание уважаемые исполнители, пожалуйста прочтите первые строки, по вашим запросам сразу будет видно, читали или нет. На первом этапе нужен грамотный анализ есть сайт (старше 3 лет) . Пишите сразу с реальными примерами Ваших работ, а ...
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Данная задача подразумевает под собою наличивание навыков линкбилдинга (проверка ссылок, понимание правильных ссылок с точки зрения SEO оптимизации и т.д.).
В идеале ищем человека на постоянное выполнение работы.
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