SEO блога

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки588 просмотров
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Есть блог по бухгалтерскому учёту https://buhgalterov.net/ . Нужен оптимизатор, который сможет вытащить его по трафику до 100 000 кликов месяц. Ожидаем такой рост в течение 6 месяцев – года. Вообще, неплохо бы понять, сколько статей в месяц надо размещать и как их вытаскивать в топ, чтобы получить искомый рост.Как я понимаю, новостники от коммерческой тематики могут сильно отличаться по модели продвижения и способам оптимизации.Мы можем генерировать большое кол-во новостного контента.

Жду примеры с портфолио по продвижению новостников/блогов. (не коммерческой тематики) + Примерный план работ.План работ не должен выглядеть, ну мы проведём внутреннюю и внешнюю оптимизацию. Потому что я понимаю, как продвигается коммерция, но ничего не понимаю в блогах!В будущем планируем прикрутить к блогу несколько Лендингов с бухгалтерскими услугами. Вопрос – целесообразно ли это? Не убьет ли это ранжирование (ну мы в новостник коммерцию добавим)

2 года назад
gorasul
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
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