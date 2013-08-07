Аудит форума, сео оптимизация, вывести в ТОП.

Отимизация сайта для СЕО-продвижения. СЕО-продвижение сайта. Сайт в зоне .BY , категория "красота и здоровье"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание уважаемые исполнители МЕГА ВАЖНО, пожалуйста прочтите первые строки, по вашим запросам сразу будет видно, читали или нет.
Все не конгруэнтные запросы в СПАМ.
Пишите сразу с реальными примерами работ, тема у нас не Белая (книги, игрушки легко продавать) у нас интереснее)
Мы ищем СЕО спеца который имел реальный и успешный опыт в продвижении такой темы как Лечение Гепатита;
Софосбувир, даклатасвир, велпатасвир;
Лекарства;
Задачи две:
Первая содержит следующие пункты:
1. сделать аудит сайта https://gepatit1.com/ задача сделать его интересным/удобным для Поисковиков и Посетителей.
2. дать рекомендации по оптимизации форумной части, задача через обсуждения на форумах вывести нас в ТОП по коммерческим запросам (купить софосбувир, и тд).
*единственные сайты которые с данной темой не банит РКН это Форумы, примеры форумов предоставим,*
3. Как Вывести форум в топ (с помощью отзывов, статей )
4. какие сервисы нужны для быстрого роста трафа?
5. собрать ключи по запросу "лечение гепатита g" - информационные и коммерческие, составить ТЗ для копирайтера (данный вид гепатита даст доп продажи софосбувира, даклатасвира, велпатасвира)
Вторая задача:
МЫ ищем спецов (лучше создать сеть по примеру казино сайтов) котором интересно не только получить деньги за работу, но и получать % за продажи, если он найдет реальные инструменты для вывода в ТОП по коммерческим запросам в данной теме.
Деньги достойные от каждого заказа.
Мы готовы на любые тесты, проекты и нововведенья.
Нам нужен не стандартный подход и рывок (ранее у нас оборот до блоков был 9 млн в мес цифры доступны в CRM)
У нас готовы инструменты автоматизации рефералов (учета доходов)
У нас есть отдел IT (Программист, верстальщик, контент менеджер)
У нас свой отдел продаж и Call Centre
У нас своя логистика на территории РФ.
Мы не просто перекупаем товар, но и имеем контрактное производство и можем создавать свои продукты.
Нам нужны спецы с которыми мы выйдем в топ в ГУГЛ и ЯНдекс и получим весь трафик.
Обязательные требования ТОП 5 в запросах ГУГЛ и ЯНдекс по 10 ключам
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