Аудит форума, сео оптимизация, вывести в ТОП.

Внимание уважаемые исполнители МЕГА ВАЖНО, пожалуйста прочтите первые строки, по вашим запросам сразу будет видно, читали или нет.

Все не конгруэнтные запросы в СПАМ.

Пишите сразу с реальными примерами работ, тема у нас не Белая (книги, игрушки легко продавать) у нас интереснее)

Мы ищем СЕО спеца который имел реальный и успешный опыт в продвижении такой темы как Лечение Гепатита;

Софосбувир, даклатасвир, велпатасвир;

Лекарства;

Задачи две:

Первая содержит следующие пункты:

1. сделать аудит сайта https://gepatit1.com/ задача сделать его интересным/удобным для Поисковиков и Посетителей.

2. дать рекомендации по оптимизации форумной части, задача через обсуждения на форумах вывести нас в ТОП по коммерческим запросам (купить софосбувир, и тд).

*единственные сайты которые с данной темой не банит РКН это Форумы, примеры форумов предоставим,*

3. Как Вывести форум в топ (с помощью отзывов, статей )

4. какие сервисы нужны для быстрого роста трафа?

5. собрать ключи по запросу "лечение гепатита g" - информационные и коммерческие, составить ТЗ для копирайтера (данный вид гепатита даст доп продажи софосбувира, даклатасвира, велпатасвира)

Вторая задача:

МЫ ищем спецов (лучше создать сеть по примеру казино сайтов) котором интересно не только получить деньги за работу, но и получать % за продажи, если он найдет реальные инструменты для вывода в ТОП по коммерческим запросам в данной теме.

Деньги достойные от каждого заказа.

Мы готовы на любые тесты, проекты и нововведенья.

Нам нужен не стандартный подход и рывок (ранее у нас оборот до блоков был 9 млн в мес цифры доступны в CRM)

У нас готовы инструменты автоматизации рефералов (учета доходов)

У нас есть отдел IT (Программист, верстальщик, контент менеджер)

У нас свой отдел продаж и Call Centre

У нас своя логистика на территории РФ.

Мы не просто перекупаем товар, но и имеем контрактное производство и можем создавать свои продукты.

Нам нужны спецы с которыми мы выйдем в топ в ГУГЛ и ЯНдекс и получим весь трафик.

Обязательные требования ТОП 5 в запросах ГУГЛ и ЯНдекс по 10 ключам