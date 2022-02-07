Вытягивать данные о товарах для сниппета

-необходимо вести SEO cайта Прошу провести аудит сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В прикреплённых файлах zip документ, в нём фотографии, которые поможет лучше разобраться.
Фотографии из zip-a помечаю надписью “(ФОТО Задание num)”
Если что-то непонятно - пишите в ЛС. В своих заявках указывайте стоимость и роки.
Вытягивать данные о товарах, рейтинге, цене(Только эти параметры)
Чтобы в поисковой выдаче – в итоге получать такой сниппет (ФОТО Задание 5)
Для категорий также используют AggregateOffer. В качестве дополнительных элементов в этом случае
указывают параметры offercount (количество товаров), lowprice и highprice для обозначения минимальной и
максимальной цены.(ФОТО Задание 5.2)
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