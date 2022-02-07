Вытягивать данные о товарах для сниппета

В прикреплённых файлах zip документ, в нём фотографии, которые поможет лучше разобраться.

Фотографии из zip-a помечаю надписью “(ФОТО Задание num)”

Если что-то непонятно - пишите в ЛС. В своих заявках указывайте стоимость и роки.

Вытягивать данные о товарах, рейтинге, цене(Только эти параметры)

Чтобы в поисковой выдаче – в итоге получать такой сниппет (ФОТО Задание 5)

Для категорий также используют AggregateOffer. В качестве дополнительных элементов в этом случае

указывают параметры offercount (количество товаров), lowprice и highprice для обозначения минимальной и

максимальной цены.(ФОТО Задание 5.2)