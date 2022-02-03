Нужно под проекты состалвять семантические ядра и разбивать их на кластеры. Пишите сразу стоимость семантического ядра на 15-20 страниц (кластеров)
Необходимо собрать семантику для интернет магазина
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Необходимо собрать семантику для интернет магазина, подробности обсуждаем в лс, от вас ожидаем примеры работ
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