Сео продвижение ссылками (ссылочное продвижение / линкбилдер)

Нужно нарастить численность вечных ссылок на веб-сайт (грузоперевозки) и доноры не в обязательном порядке обязаны быть белорусскими (сайт белорусский). Интересны статейные размещения.

Основные запросы в топ 20, но необходимо подтолкнуть в топ 10 с помощью ссылок.

Нужны анкорные и безанкорные ссылки с незаспамленного трастового ресурса, по которым будут реальные переходы. Только постоянные ссылки.