Сео продвижение ссылками (ссылочное продвижение / линкбилдер)

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок529 просмотров
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Нужно нарастить численность вечных ссылок на веб-сайт (грузоперевозки) и доноры не в обязательном порядке обязаны быть белорусскими (сайт белорусский). Интересны статейные размещения.

Основные запросы в топ 20, но необходимо подтолкнуть в топ 10 с помощью ссылок.

Нужны анкорные и безанкорные ссылки с незаспамленного трастового ресурса, по которым будут реальные переходы. Только постоянные ссылки.

2 года назад
DmitrySaroka
Дмитрий 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад