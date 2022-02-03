Сео описание товара

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Создать сео описание 2х товаров (мягкие игрушки) для казань экспресс.

2-4 абзаца, уникальность 80-90%, подбор через вордстат.

Товары:

- уточка Лалафанфан

- Huggy Wuggy и Kissy Missy

Уточка с комплектом аксессуаров: очки, повязка, сумка, свитер.

У Huggy Wuggy и Kissy Missy липучки на лапках.

2 года назад
guest_16438911321369
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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