Сео описание товара

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2-4 абзаца, уникальность 80-90%, подбор через вордстат.
Товары:
- уточка Лалафанфан
- Huggy Wuggy и Kissy Missy
Уточка с комплектом аксессуаров: очки, повязка, сумка, свитер.
У Huggy Wuggy и Kissy Missy липучки на лапках.
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