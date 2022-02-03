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Раскрутка видео-курса по киберспортивной дисциплине
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Мы подготовили онлайн видео-курс по дисциплине PUBG Mobile, который планируем продавать в ближайшее время.
Данный видео-курс нацелен на обучение русскоговорящих игроков и будущих киберспортсменов со всей территории СНГ.
В рамках продажи нового видео-курса необходимо выполнить следующие задачи:
Полное сопровождение по продвижению и продаже видео-курса (нужно прописать стратегию прогрева, продвижения и продаж курса на массовой основе, воронку продаж, бюджеты на каждый этап и контроль выполнения процессов).
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