Мелкие доработки по СЕО

На сайте есть пару мелких доработок , по CEO, кто сможет помочь?

Подключил вебмастер, и там есть проблемы и рекомендации , все внес скрины в ТЗ (прикрепил)

Точнее мне больше смущает проблема с сертификатом (на сайте какие то картинки типа не защишены, я как понял, надо найти и менять http > https) . Еще с метатегами.. что где , как..

А также непонятно с sitemap , вроде все есть, но тоже на что-то ругается.

В общем, посмотрите что можете предлагать? на большие деньги не рассчитывайте.