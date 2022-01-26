Продвижение сайта

$15
Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок672 просмотра
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Плюсы этого метода самостоятельного продвижения:

  • один из самых дешевых источников привлечения клиентов;
  • оптимизация сайта положительно влияет на его конверсию и на другие источники трафика;
  • даже остановив работу, результат продвижения сохранится на длительное время.
Минусы этого метода самостоятельного продвижения:
  • зачастую первых значимых результатов необходимо ждать длительное время (ускорить процесс, не навредив проекту, практически невозможно);
  • несмотря на то, что это один из самых дешевых источников привлечения клиентов, все равно иногда требует больших денежных вложений;
  • зависимость от поисковых систем (изменения алгоритмов могут привести к резкому снижению посетителей);Настройка систем аналитикиНа сайте должен быть:
    • установлен счетчик Яндекс Метрики;
    • установлен счетчик Google Analytics;
    • в системах аналитики настроены цели;
    • настроен Яндекс Вебмастер;
    • настроен Google Console.
    Индексация страниц в поисковых системах
    • проверьте индексацию сайта в Google;
    • проверьте индексацию сайта в Яндексе;
    • в Яндекс и Google должно быть проиндексировано одинаковое количество страниц;
    • в индексе поисковых систем не должно быть копий сайта (например: проверить, закрыты ли от индексации тестовые домены);
    • среди исключенных из индекса страниц не должно быть продвигаемых;
    • в индексе поисковых систем и на сайте не должно быть дублей страниц.
    Технические факторы
    • проверьте, корректно ли настроен robots.txt;
    • проверьте, корректно ли настроен файл sitemap.xml (карта сайта);
    • проверьте, как настроены канонические страницы;
    • проверьте, как настроены страниц пагинации;
    • на продвигаемом сайте не должно быть битых ссылок;
    • на продвигаемом сайте должны отсутствовать циклические ссылки;
    • не должно быть лишних редиректов;
    • должны быть настроены заголовки Last Modified и If-Modified-Since;
    • должны быть настроены ЧПУ (человеко-понятные урлы);
    • должны быть в URL не должны использоваться заглавные буквы;
    • не должно быть ошибок сервера;
    • не должно быть ошибок верстке сайта;
    • на сайте должна быть внедрена микроразметка;
    • на сайте должна быть внедрена Open Graph разметка;
    • скорость загрузки сайта должна быть высокая;
    • сайт должен иметь адаптивный дизайн, мобильную версию или динамическую верстку;
    • на сайте должен использоваться атрибут rel=alternate, указывающий на соответствующую мобильную версию страницы;
    • сайт должен корректно отображаться в разных браузерах;
    • сервер должен выдерживать нагрузку;
    • проверьте разметку локализованных страниц - на страницах, имеющих различные языковые версии, должны быть указаны адреса всех языковых версий с атрибутом rel=«alternate» hreflang=«x»;
    • на сайте, конечно, же не должно быть вирусов и вредоносного кода;
    • документы не должны весить не больше 10 МБ.
    Внутренняя оптимизация сайта
    • проверьте оптимизацию title — он обязательно должен быть уникальным для каждой страницы, 12 слов или 140 символов, основные ключи нужно вынести в начало;
    • проверьте оптимизацию мета-тега Description - длина 60-200 символов;
    • проверьте заполнение тега Keywords;
    • проверьте оптимизацию заголовков H1, H2, H3;
    • распределение ссылочного веса в пользу важных страниц;
    • проверьте, нет ли на сайте так называемых «висячих узлов». «Висячие узлы» — это ссылки из-за которых статический вес утекает в никуда, например, кнопки лидогенерации, активные кнопки для связи, ссылки на непродвигаемые документы и pdf-файлы);
    • на сайте должны быть реализованы «хлебные крошки» (строка навигации);
    • на сайте должна быть корректно сделана внутренняя перелинковка контента;
    • на сайте не должно быть скрытого текста;
    • проверьте в Яндекс.Вебмастере, сформированы ли быстрые ссылки;
    • проверьте названия изображений на сайте — имя файла должно быть осмысленным и соответствовать содержанию картинки (например, «otdelka_fasada.jpg», а не «1111.jpg»);
    • у изображений должны быть атрибуты alt и title;
    • на всех страницах сайта с протоколом HTTPS весь контент должен передаваться только по HTTPS протоколу.
    Семантическое ядро и ключевые слова
    • ключевые запросы должны быть собраны из разных источников;
    • должны быть собраны собраны подсказки в Яндекс и Google;
    • должны быть собраны учтены синонимы LSI-слова, частотные жаргонные выражения, ошибки, сокращения или возможные варианты названий;
    • семантическое ядро сайта должно быть всегда актуальное (его периодически, не реже раз в год) нужно обновлять;
    • из семантического ядра должны быть исключены нецелевые запросы;
    • обязательно должна быть проведена кластеризация семантического ядра — группировка слов, которые должны продвигаться на отдельных страницах;
    • все ключевые запросы должны быть поделены на информационные и коммерческие.
    Коммерческие факторы оптимизации
    • опубликуйте на сайте информацию о компании;
    • добавьте сведения о доставке и оплате;
    • не забудьте про клиентскую поддержку;
    • разместите данные о гарантийном сроке и возврате товара;
    • не следует указывать на сайте рекламу сторонних веб-ресурсов;
    • расскажите об акциях и скидках;
    • также можно добавить информацию о возможности покупки товара в кредит;
    • помните: чем больше ассортимент товара на сайте, тем лучше;
    • возможность перейти в корзину должна быть с любой страницы;
    • разместите юридические реквизиты (ИНН/КПП/ОГРН);
    • опубликуйте лицензии и сертификаты;
    • откройте доступ к регистрации пользователей через социальные сети;
    • обязательно наличие https-протокола (подписанного SSL-сертификата);
    • для мультирегиональных сайтов необходима опция «Выбрать город»;
    • электронная почта должна быть на собственном домене.
    На сайте нужно указать максимальное количество вариантов связи
    • онлайн-связь (Skype, WhatsApp, Viber, Telegram и т.п);
    • телефон — идеально номер, который начинается с 8-800… (добавить и в шапку, и в подвал/футер сайта);
    • онлайн-консультант;
    • форма обратной связи;
    • опция «Заказать звонок/перезвонить мне» (добавить в шапку сайта).
    Оптимизация карточки товара для интернет-магазинаЧто должно быть в карточке товара:
    • информация о цене и оплате;
    • информация о наличии/статусе товара;
    • информация о сроках и стоимости доставки товара;
    • подробное текстовое описание товара;
    • вопрос-ответ о товаре;
    • технические характеристики товара;
    • отзывы и оценки;
    • фотографии;
    • видео (хорошая возможность уникализации карточки товара, если нет уникальных описаний);
    • разнообразие вариантов заявок (корзина + быстрый заказ);
    • информация о бренде/производителе;
    • возможность добавить каждый товар в избранное или поделиться им в соцсетях.
    Внешние факторы оптимизации сайта
    • на сайт должны быть ссылки с других сайтов;
    • ссылочная масса должна быть не хуже, чем у конкурентов;
    • все ссылки можно найти в инструментах для вебмастеров (все ссылки должны видеть поисковые системы);
    • страницы, с которых есть ссылки на ваш сайт, должны быть проиндексированы поисковыми системами;
    • в анкор-листе должен отсутствовать спам;
    • нельзя использовать ссылки с сайтов запрещенных тематик или с подозрительными анкорами;
    • ссылки с других сайтов не должны вести на несуществующие страницы;
    • пользуйтесь бесплатными способами получения ссылок;
    • пользуйтесь социальными сигналами и крауд-маркетингом;
    • должны быть упоминания бренда в интернете;
    • избегайте «линкопомоек» и скрытых ссылок на сайте;
    • избегайте ссылок с АГС-сайтов и явных SEO-ссылок.
    Проверьте на наличие фильтров поисковых систем
    • в Яндекс Вебмастер и Google Console нет предупреждений;
    • нет аффилированных сайтов;
    • тексты не перенасыщены ключевыми словами;
    • нет рекламы или ее немного.
    Региональное продвижение
    • в отзывах и кейсах заказчиков укажите населенные пункты;
    • добавьте на сайт региональные страницы;
    • добавьте сайт в справочник Яндекса и Google Мой Бизнес;
    • добавьте ссылки на сайт с региональных площадок;
    • используйте инструмент Geositemap (для Google можно сгенерировать специальный файл в формате KML, который будет указывать точное местонахождение ваших филиалов — готовый файл необходимо поместить в корневую папку сайта, а в sitemap.xml указать ссылку на него);
    • откройте доступность страниц для робота вне зависимости от его IP — если на сайте настроена геолокация, то разные версии контента показываются в зависимости от региона пользователя (например, если робот зашел на сайт с московского IP-адреса, то он может не проиндексировать контент для Новосибирска), поэтому необходимо сделать весь контент доступным для поисковых роботов;
    • привяжите сайт к региону через Яндекс.Вебмастер.
    Проанализируйте поведенческие факторы, к которым относят:
    • отказы;
    • глубину просмотра сайта (количество страниц, посещенных пользователем за сеанс);
    • время, проведенное на сайте;
    • CTR на поиске;
    • возвраты на поиск и возвраты на сайт из поиска;
    • шеринги в социальные сети.
  • сложно проводить работы самостоятельно — придется искать подрядчиков, а также полностью контролировать работы: то есть и платить деньги, и включаться в рабочий процесс;
  • часто трудоемко - требуется проводить большой объем работ.
2 года назад
89126219207
Татьяна 
20 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад