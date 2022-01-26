Продвижение сайта

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Плюсы этого метода самостоятельного продвижения:
- один из самых дешевых источников привлечения клиентов;
- оптимизация сайта положительно влияет на его конверсию и на другие источники трафика;
- даже остановив работу, результат продвижения сохранится на длительное время.
- зачастую первых значимых результатов необходимо ждать длительное время (ускорить процесс, не навредив проекту, практически невозможно);
- несмотря на то, что это один из самых дешевых источников привлечения клиентов, все равно иногда требует больших денежных вложений;
- зависимость от поисковых систем (изменения алгоритмов могут привести к резкому снижению посетителей);Настройка систем аналитикиНа сайте должен быть:
- установлен счетчик Яндекс Метрики;
- установлен счетчик Google Analytics;
- в системах аналитики настроены цели;
- настроен Яндекс Вебмастер;
- настроен Google Console.
- проверьте индексацию сайта в Google;
- проверьте индексацию сайта в Яндексе;
- в Яндекс и Google должно быть проиндексировано одинаковое количество страниц;
- в индексе поисковых систем не должно быть копий сайта (например: проверить, закрыты ли от индексации тестовые домены);
- среди исключенных из индекса страниц не должно быть продвигаемых;
- в индексе поисковых систем и на сайте не должно быть дублей страниц.
- проверьте, корректно ли настроен robots.txt;
- проверьте, корректно ли настроен файл sitemap.xml (карта сайта);
- проверьте, как настроены канонические страницы;
- проверьте, как настроены страниц пагинации;
- на продвигаемом сайте не должно быть битых ссылок;
- на продвигаемом сайте должны отсутствовать циклические ссылки;
- не должно быть лишних редиректов;
- должны быть настроены заголовки Last Modified и If-Modified-Since;
- должны быть настроены ЧПУ (человеко-понятные урлы);
- должны быть в URL не должны использоваться заглавные буквы;
- не должно быть ошибок сервера;
- не должно быть ошибок верстке сайта;
- на сайте должна быть внедрена микроразметка;
- на сайте должна быть внедрена Open Graph разметка;
- скорость загрузки сайта должна быть высокая;
- сайт должен иметь адаптивный дизайн, мобильную версию или динамическую верстку;
- на сайте должен использоваться атрибут rel=alternate, указывающий на соответствующую мобильную версию страницы;
- сайт должен корректно отображаться в разных браузерах;
- сервер должен выдерживать нагрузку;
- проверьте разметку локализованных страниц - на страницах, имеющих различные языковые версии, должны быть указаны адреса всех языковых версий с атрибутом rel=«alternate» hreflang=«x»;
- на сайте, конечно, же не должно быть вирусов и вредоносного кода;
- документы не должны весить не больше 10 МБ.
- проверьте оптимизацию title — он обязательно должен быть уникальным для каждой страницы, 12 слов или 140 символов, основные ключи нужно вынести в начало;
- проверьте оптимизацию мета-тега Description - длина 60-200 символов;
- проверьте заполнение тега Keywords;
- проверьте оптимизацию заголовков H1, H2, H3;
- распределение ссылочного веса в пользу важных страниц;
- проверьте, нет ли на сайте так называемых «висячих узлов». «Висячие узлы» — это ссылки из-за которых статический вес утекает в никуда, например, кнопки лидогенерации, активные кнопки для связи, ссылки на непродвигаемые документы и pdf-файлы);
- на сайте должны быть реализованы «хлебные крошки» (строка навигации);
- на сайте должна быть корректно сделана внутренняя перелинковка контента;
- на сайте не должно быть скрытого текста;
- проверьте в Яндекс.Вебмастере, сформированы ли быстрые ссылки;
- проверьте названия изображений на сайте — имя файла должно быть осмысленным и соответствовать содержанию картинки (например, «otdelka_fasada.jpg», а не «1111.jpg»);
- у изображений должны быть атрибуты alt и title;
- на всех страницах сайта с протоколом HTTPS весь контент должен передаваться только по HTTPS протоколу.
- ключевые запросы должны быть собраны из разных источников;
- должны быть собраны собраны подсказки в Яндекс и Google;
- должны быть собраны учтены синонимы LSI-слова, частотные жаргонные выражения, ошибки, сокращения или возможные варианты названий;
- семантическое ядро сайта должно быть всегда актуальное (его периодически, не реже раз в год) нужно обновлять;
- из семантического ядра должны быть исключены нецелевые запросы;
- обязательно должна быть проведена кластеризация семантического ядра — группировка слов, которые должны продвигаться на отдельных страницах;
- все ключевые запросы должны быть поделены на информационные и коммерческие.
- опубликуйте на сайте информацию о компании;
- добавьте сведения о доставке и оплате;
- не забудьте про клиентскую поддержку;
- разместите данные о гарантийном сроке и возврате товара;
- не следует указывать на сайте рекламу сторонних веб-ресурсов;
- расскажите об акциях и скидках;
- также можно добавить информацию о возможности покупки товара в кредит;
- помните: чем больше ассортимент товара на сайте, тем лучше;
- возможность перейти в корзину должна быть с любой страницы;
- разместите юридические реквизиты (ИНН/КПП/ОГРН);
- опубликуйте лицензии и сертификаты;
- откройте доступ к регистрации пользователей через социальные сети;
- обязательно наличие https-протокола (подписанного SSL-сертификата);
- для мультирегиональных сайтов необходима опция «Выбрать город»;
- электронная почта должна быть на собственном домене.
- онлайн-связь (Skype, WhatsApp, Viber, Telegram и т.п);
- телефон — идеально номер, который начинается с 8-800… (добавить и в шапку, и в подвал/футер сайта);
- онлайн-консультант;
- форма обратной связи;
- опция «Заказать звонок/перезвонить мне» (добавить в шапку сайта).
- информация о цене и оплате;
- информация о наличии/статусе товара;
- информация о сроках и стоимости доставки товара;
- подробное текстовое описание товара;
- вопрос-ответ о товаре;
- технические характеристики товара;
- отзывы и оценки;
- фотографии;
- видео (хорошая возможность уникализации карточки товара, если нет уникальных описаний);
- разнообразие вариантов заявок (корзина + быстрый заказ);
- информация о бренде/производителе;
- возможность добавить каждый товар в избранное или поделиться им в соцсетях.
- на сайт должны быть ссылки с других сайтов;
- ссылочная масса должна быть не хуже, чем у конкурентов;
- все ссылки можно найти в инструментах для вебмастеров (все ссылки должны видеть поисковые системы);
- страницы, с которых есть ссылки на ваш сайт, должны быть проиндексированы поисковыми системами;
- в анкор-листе должен отсутствовать спам;
- нельзя использовать ссылки с сайтов запрещенных тематик или с подозрительными анкорами;
- ссылки с других сайтов не должны вести на несуществующие страницы;
- пользуйтесь бесплатными способами получения ссылок;
- пользуйтесь социальными сигналами и крауд-маркетингом;
- должны быть упоминания бренда в интернете;
- избегайте «линкопомоек» и скрытых ссылок на сайте;
- избегайте ссылок с АГС-сайтов и явных SEO-ссылок.
- в Яндекс Вебмастер и Google Console нет предупреждений;
- нет аффилированных сайтов;
- тексты не перенасыщены ключевыми словами;
- нет рекламы или ее немного.
- в отзывах и кейсах заказчиков укажите населенные пункты;
- добавьте на сайт региональные страницы;
- добавьте сайт в справочник Яндекса и Google Мой Бизнес;
- добавьте ссылки на сайт с региональных площадок;
- используйте инструмент Geositemap (для Google можно сгенерировать специальный файл в формате KML, который будет указывать точное местонахождение ваших филиалов — готовый файл необходимо поместить в корневую папку сайта, а в sitemap.xml указать ссылку на него);
- откройте доступность страниц для робота вне зависимости от его IP — если на сайте настроена геолокация, то разные версии контента показываются в зависимости от региона пользователя (например, если робот зашел на сайт с московского IP-адреса, то он может не проиндексировать контент для Новосибирска), поэтому необходимо сделать весь контент доступным для поисковых роботов;
- привяжите сайт к региону через Яндекс.Вебмастер.
- отказы;
- глубину просмотра сайта (количество страниц, посещенных пользователем за сеанс);
- время, проведенное на сайте;
- CTR на поиске;
- возвраты на поиск и возвраты на сайт из поиска;
- шеринги в социальные сети.
- сложно проводить работы самостоятельно — придется искать подрядчиков, а также полностью контролировать работы: то есть и платить деньги, и включаться в рабочий процесс;
- часто трудоемко - требуется проводить большой объем работ.
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