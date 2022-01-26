Ссылки для продвижения

Ситуация собственно такая. Столкнулся с тем, что полностью 2 одинаковых сайта, на одном дизайне, с одним и тем же контентом, ранжируются по разному. Прикрепляю таблицу, где видна данная разница - [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MVNXkQQzzOJdEH6QafT-FTdTdErxrXIWeJWow3SK5U0/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MVNXkQQzzOJdEH6QafT-FTdTdErxrXIWeJWow3SK5U0/edit?usp=sharing [/url] 1 сайт очень хорошо ранжируется, второй ...