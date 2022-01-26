Здравствуйте Сайт в яндекс поиске на первой странице, а вот в google в топ-10 не получается попасть уже давно. Хотелось бы решить эту небольшую проблему
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
SEO оптимизация сайта на OkayCMS
- Похожие заказы
- $999Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт2 года назад
В команду ищем SEO. У нас гэмблинг проект с тематикой игры CS:GO и машин. Работа будет в формате Заказчик - Подрядчик. Требования к кандидату: опыт SEO оптимизации Гэмблинг сайтов или сайтов с тематикой CS:GO. В своих предложениях указывайте ...Закрыт2 года назад
Всем привет! Под проект нужен человек с опытом SEO-продвижения сайтов на Тильде. Интересует, в первую очередь, внутренняя оптимизация (работа над семантическим ядром сайта и т.д.), но в дальнейшем готовы и внешней заниматься. При отклике сразу указывайте ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт2 года назад
Есть сайт производителя автобусов. Движок WP. Около 4 моделей, сопутствующие страницы около 10. Простой корпоративный сайт регионального производителя.На сайте проведены стартовые работы по SEO… подобрана базовая семантика.. Сделан срез по ней. Заполнены метатеги, внутренняя оптимизация ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Ситуация собственно такая. Столкнулся с тем, что полностью 2 одинаковых сайта, на одном дизайне, с одним и тем же контентом, ранжируются по разному. Прикрепляю таблицу, где видна данная разница - [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MVNXkQQzzOJdEH6QafT-FTdTdErxrXIWeJWow3SK5U0/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MVNXkQQzzOJdEH6QafT-FTdTdErxrXIWeJWow3SK5U0/edit?usp=sharing [/url] 1 сайт очень хорошо ранжируется, второй ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $3
Написание пресс-релиза до 1000 символов;Создание уникального для поисковиков изображения; Проверка пресс-релиза перед размещением по нашей заявке.Размещение пресс-релиза на 4 сайтах; Отправить ссылки на пресс релизыПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $7
Необходимо зарегистрировать компанию в 30 справочниках и каталогах Вам будет отправлена необходимая информация о комапании для размещения, а также список справочников, где уже размещена компания. Предоставить отчет с указанием ссылки на справочник, где зарегистрирована компания, логин, пароль ...Закрыт2 года назад
Необходимо собрать семантическое ядро для сайта по проверки контрагентовЗакрыт2 года назад
Есть основное ТЗ на сайт, с разобранными вопросами и комментариями. Есть проектная документация по SEO. Есть выбранная платформа. Пока есть возможность устно пообщаться со старшим разработчиком, есть роудмап действий по проекту. Скорость загрузки сайта не более ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт2 года назад