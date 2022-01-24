WordPress + WooCommerce создание сайта

Есть основное ТЗ на сайт, с разобранными вопросами и комментариями. Есть проектная документация по SEO. Есть выбранная платформа. Пока есть возможность устно пообщаться со старшим разработчиком, есть роудмап действий по проекту.

Скорость загрузки сайта не более 2 секунд по параметру Time To Interactive у google page speed