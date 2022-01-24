Размещение компании в 30 справочниках

Необходимо зарегистрировать компанию в 30 справочниках и каталогах

Вам будет отправлена необходимая информация о комапании для размещения, а также список справочников, где уже размещена компания.

Предоставить отчет с указанием ссылки на справочник, где зарегистрирована компания, логин, пароль для входа в личный кабинет и скриншот (в том случае если справочник с модерацией).