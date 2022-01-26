Требуется написать пресс-релиз объемом до 1000 символов и создать уникальное изображение для SEO. После проверки текста нужно разместить пресс-релиз на 4 различных сайтах. По завершении необходимо отправить ссылки на размещенные пресс-релизы.
- $3Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $7
Требуется зарегистрировать компанию в 30 справочниках и каталогах. Предоставляется информация о компании и список уже размещенных справочников. Необходим отчет с ссылками на справочники, логином и паролем для доступа в личный кабинет, а также скриншотами для справочников с модерацией.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт3 года назад
- $13
Требуется разместить 20 крауд ссылок на русскоязычных форумах, создавая уникальные посты по 150 символов в новых темах. Ссылки должны быть безанкорными. Предоставляется список платформ, где уже размещены ссылки. Необходимо отправить ссылки на темы с размещенными крауд ссылками.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 года назад