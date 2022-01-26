Требуется зарегистрировать компанию в 30 справочниках и каталогах. Предоставляется информация о компании и список уже размещенных справочников. Необходим отчет с ссылками на справочники, логином и паролем для доступа в личный кабинет, а также скриншотами для справочников с модерацией.