Seo оптимизация сайта (конкретные задачи)

Есть сайт производителя автобусов. Движок WP. Около 4 моделей, сопутствующие страницы около 10. Простой корпоративный сайт регионального производителя.На сайте проведены стартовые работы по SEO… подобрана базовая семантика.. Сделан срез по ней. Заполнены метатеги, внутренняя оптимизация итд.

Есть пул текущих задач по SEO:

- Изучение конкурентов в поисковой выдаче, лидеров в тематике (по предварительной семантике).

- На основе анализа - корректировки в текущей семантике и рекомендации по стратегии продвижения на основе анализа

- Предложение по внесению доработок и изменений на сайте в соответствии со стратегией

- Предложения по увеличению информативности существующих страница (дополнение текстовой/медиа информацией) в соответствии со стратегией

- Настройка перелинковки и распределение внутреннего веса страниц сайта.

- Привлечение обратных ссылок с трастовых тематических сайтов. (Создание статей обзоров с размещением на других сайтах с обратной ссылкой, 1-2 шт)

- Аналитика по изменениям позиций за последний месяц

- отчет

СРОК - до 31 января

Жду ваших предложений.