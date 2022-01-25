Дать развернутый отчёт, по анализу двух сайтов БУРЖ.

Ситуация собственно такая. Столкнулся с тем, что полностью 2 одинаковых сайта, на одном дизайне, с одним и тем же контентом, ранжируются по разному.

Прикрепляю таблицу, где видна данная разница - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MVNXkQQzzOJdEH6QafT-FTdTdErxrXIWeJWow3SK5U0/edit?usp=sharing

1 сайт очень хорошо ранжируется, второй такой же, ранжируется очень плохо. Разница видна только в количестве ссылок и реф доменов. Неужели данный фактор настолько важен в англоязчном гугл?

Нужно дать развернутый ответ, какие ещё факторы потенциально могут влиять на данную разницу.