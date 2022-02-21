SEO продвижение

Есть основное ТЗ на сайт, с разобранными вопросами и комментариями. Есть проектная документация по SEO. Есть выбранная платформа. Пока есть возможность устно пообщаться со старшим разработчиком, есть роудмап действий по проекту. Скорость загрузки сайта не более ...