SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок678 просмотров
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В команду ищем SEO. У нас гэмблинг проект с тематикой игры CS:GO и машин. Работа будет в формате Заказчик - Подрядчик. 

Требования к кандидату:  опыт SEO оптимизации Гэмблинг сайтов или сайтов с тематикой CS:GO.

В своих предложениях указывайте цену и свои кейсы.

2 года назад
Sam_Neviadomskyi
Семен 
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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