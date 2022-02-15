В команду ищем SEO. У нас гэмблинг проект с тематикой игры CS:GO и машин. Работа будет в формате Заказчик - Подрядчик.

Требования к кандидату: опыт SEO оптимизации Гэмблинг сайтов или сайтов с тематикой CS:GO.

В своих предложениях указывайте цену и свои кейсы.