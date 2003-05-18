Seo продвижение сайта

В команду ищем SEO. У нас гэмблинг проект с тематикой игры CS:GO и машин. Работа будет в формате Заказчик - Подрядчик. Требования к кандидату: опыт SEO оптимизации Гэмблинг сайтов или сайтов с тематикой CS:GO. В своих предложениях указывайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Находимся в поиске seo специалиста с успешными кейсами работы на англ. рынках в google.com. Запускаем контентный проект в сфере blockchain игр, цель выйти на 10к посещений в сутки с seo.
На данный момент есть:
- готовый сайт на CMS Wordpress
- копирайтер, редактор
- разработчик
- дизайнер
Основные рынки это Филиппины, Вьетнам, Таиланд( Южная Азия), США, Россия, Украина, Турция, Аргентина, Бразилия. Цены на работу и дополнительные вопросы сможем обсудить в личных сообщениях.
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