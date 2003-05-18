Seo продвижение сайта

Находимся в поиске seo специалиста с успешными кейсами работы на англ. рынках в google.com. Запускаем контентный проект в сфере blockchain игр, цель выйти на 10к посещений в сутки с seo.

На данный момент есть:

- готовый сайт на CMS Wordpress

- копирайтер, редактор

- разработчик

- дизайнер

Основные рынки это Филиппины, Вьетнам, Таиланд( Южная Азия), США, Россия, Украина, Турция, Аргентина, Бразилия. Цены на работу и дополнительные вопросы сможем обсудить в личных сообщениях.