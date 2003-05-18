Seo продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок621 просмотр
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Находимся в поиске seo специалиста с успешными кейсами работы на англ. рынках в google.com. Запускаем контентный проект в сфере blockchain игр, цель выйти на 10к посещений в сутки с seo.

На данный момент есть:

- готовый сайт на CMS Wordpress

- копирайтер, редактор

- разработчик

- дизайнер

Основные рынки это Филиппины, Вьетнам, Таиланд( Южная Азия), США, Россия, Украина, Турция, Аргентина, Бразилия. Цены на работу и дополнительные вопросы сможем обсудить в личных сообщениях.

2 года назад
guest_16425312880112
2 года в сервисе
Был
2 года назад